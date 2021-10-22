На Украине пообещали жестко отреагировать на подделку Савченко ковид-сертификата

МВД Украины: реакция на подделку Надеждой Савченко сертификата о вакцинации будет жесткой

Реакция правоохранительных органов Украины на то, что бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко подделала сертификат вакцинации от коронавируса, будет жесткой. С таким обещанием выступил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, добавив, что экс-парламентарию не удастся уйти от наказания. Об этом пишет портал «Гордон».

Чиновник подтвердил информацию о поимке женщины с фальшивыми бумагами в аэропорту Борисполь и указал, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

«Ответственность несет не только лицо, подделавшее сертификат вакцинации (врач или представитель туристического агентства, выступивший посредником), но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким ковид-сертификатом», — отметил Монастырский.

Савченко была задержана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь: она попыталась въехать в страну, предъявив поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19. Женщина возвращалась из-за границы вместе с сестрой. После дачи объяснений они были отпущены.