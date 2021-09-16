Савченко рассказала об утвержденной в США военной стратегии Украины

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась США. Стратегия, по ее словам, может втянуть Украину в войну с ядерными державами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Савченко в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, она отметила что президент Украины Владимир Зеленский «ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом».

25 марта Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, а также прекращение «временной оккупации» Россией Крыма и готовность государства к сдерживанию агрессии.

Издание Страна.ua, проанализировав утвержденную стратегию,заявило, что Зеленский фактически призвал жителей страны готовиться к партизанской войне.