Экс-депутат Рады показала свое фото в никабе и рассказала о взглядах на религию

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко показала в Facebook свое фото в никабе и поделилась своими взглядами на религию. На нескольких кадрах политик была запечатлена в мечети.

Она подчеркнула, что религия закладывает свод нравственных правил и ценностей для группы людей, которые ее исповедуют, и указала, что церковь всегда оказывает большое влияние на государственную политику.

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«В современном мире ислам привычно воспринимается как религия угнетения и страдания прав человека, особенно женщин. Немногие увидят, что Ислам — религия пространства и воля для души, духа и веры в Бога — Аллах», — сказала Савченко.

В качестве примера экс-депутат назвала Турцию, где население преимущественно исповедует ислам, и противопоставила исламскому миру западно-демократический, где была сделана ставка на космополитизм. Она напомнила, что все религии существуют параллельно, и заключила, что время покажет, какая модель существования сплоченных групп окажется более устойчивой в будущем.

Ранее Савченко заявила, что высокие рыночные цены на газ и жесткие законы в стране приведут к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. Сложившуюся ситуацию политик сравнила с капканом, поскольку власти не смогут в ней адекватно функционировать.

