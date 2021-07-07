Савченко раскрыла «неплохой вариант» для Украины в 2014 году

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина «не ограничится потерей Крыма и Донбасса» и в скором времени рискует столкнуться с полной потерей суверенитета и территориальной целостности. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По мнению политика, эта ситуация неизбежна для республики и только усугубляется «пресмыканием перед британо-американским союзом». «Нам та риторика, которую в 2014 году не принимали — как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, — при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом», — пояснила Савченко.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

Она добавила, что надежды на уничтожение России извне относятся к «разряду космоса», но даже такой исход не принесет Украине независимости в полной мере. «Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять», — добавила экс-депутат.

Ранее Савченко назвала ситуацию с раздачей российских паспортов жителям Донбасса большой проблемой и предсказала, что в будущем регион сможет полностью разорвать связи с Украиной. «Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков», — подчеркнула она.

В 2014 году Савченко сражалась против ополчения Донбасса в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным.