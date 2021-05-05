Савченко назвала очень большую проблему Украины

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко прокомментировала получение жителями Донбасса российского гражданства. Свою позицию она высказала в эфире «4 канала», передает РИА Новости.

Она призвала не относиться к российским паспортам как к какой-то «красной книжечке». Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России», — указала она.

Савченко отметила, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, полностью интегрированы в гражданство и рассчитывают на защиту со стороны России. «Это очень большая проблема», — резюмировала она.

4 мая Савченко заявила, что Украина теряет суверенитет. По ее словам, украинские власти уделяют больше внимания внешним игрокам, чем украинцам. Она отметила, что после того, как была помилована в России и вернулась на Украину, могла быть президентом. «Не хочу, но могу», — сказала экс-депутат, добавив, что такой вывод можно сделать, глядя на действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

В 2014 году Савченко пошла воевать против ополчения Донбасса. В том же году ее взяли в плен примерно в полутора километрах от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным.