Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с «экономической зрадой», заявила бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, пишет РИА Новости.

«Мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», — пояснила Савченко. По ее словам, в таком случае украинская экономика будет падаль дальше, и страна «влезет» в кредит с процентами.

«Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины», — считает экс-депутат. При этом вторая «зрада», по ее словам, заключается в подписании меморандума по энергетике. Савченко отметила, что это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Украина подписывает с другими странами, но каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.

В августе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил о зависимости Украины от электроэнергии из России. По его словам, зависимость произойдет из-за системного кризиса в сфере энергетики, а также из-за запасов, которые не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.