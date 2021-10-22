Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным сертификатом о вакцинации

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко была поймана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь, когда попыталась вернуться в страну, предъявив поддельный сертификат о вакцинации против ковида. Об этом пишет Telegram-канал «Сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным инсайдеров, женщина возвращалась из-за границы вместе с сестрой. На пограничном пункте обе предъявили поддельные ковид-справки.

Позже Национальная полиции Украины подтвердила факт задержания экс-парламентария и еще одной девушки, сообщила о возбуждении уголовного дела, однако не стала раскрывать имен подозреваемых. «Документы изъяты, ведется следствие (...) Информацию о правонарушениях передали в полицию», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее Савченко заверила, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась в США. По мнению экс-депутата, документ может втянуть страну в войну с ядерными державами. Она также полагает, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не подписывает, пока не согласует с Западом».