На Украине НАТО назвали «дорогими апартаментами» не по карману

Надежда Савченко: НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала НАТО «дорогими апартаментами», которые на данный момент не по карману Украине, в эфире телеканала «Наш».

По словам Савченко, существует категория военных, которые желают вступить в НАТО и хотят такую же форму, одежду, обеспечение и зарплаты, как в альянсе. Она отметила, что в большинстве своем эти люди «не хотят сами воевать», и назвала такое видение ситуации примитивным. «Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману», — подчеркнула бывший депутат.

Савченко добавила, что среди обычных украинцев за вступление в НАТО выступают «большие патриоты». По ее мнению, они хотят, чтобы «пришла сильная армия», которая защитит страну, когда сами они «будут прекрасно зарабатывать деньги где-то в большой Европе».

Ранее Надежда Савченко рассказала, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась США. Она, по ее словам, может втянуть страну в войну с ядерными державами. Кроме того, она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский «ничего не подписывает, пока не согласует с Западом».