В еще одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей

Роспотребнадзор Башкирии: строители и сельхозработники должны привиться до 30 декабря

В Башкирии строители и работники сельскохозяйственной отрасли обязаны вакцинироваться от коронавируса до 30 декабря. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению врио главного санитарного врача республики Галины Перминой, обязательную вакцинацию должны пройти не менее 80 процентов сотрудников указанных отраслей.

Первый компонент вакцины сотрудники организаций должны получить до 30 ноября, а второй — до 30 декабря.

Ранее еще в одном российском регионе — Краснодарском крае — ввели обязательную вакцинацию для рядя граждан. Таким образом, жители региона старше 60 лет, не имеющие противопоказаний, обязаны получить прививку от COVID-19 до 13 января 2022 года.