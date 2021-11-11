Пожилая россиянка подралась из-за QR-кода с охранником и попала на видео

Пожилая жительница Челябинска без QR-кода подралась с охранником торгового центра «Космос», который отказывался ее пропускать. Видео публикует издание 74.ru.

На опубликованных кадрах видно, как пожилая россиянка сначала возмущается, что в торговый центр не пропускают посетительницу, у которой нет QR-кода. Пенсионерка требует, чтобы посетительницу пропустили, поскольку та уже сделала первый компонент прививки и у нее есть ребенок-инвалид.

В какой-то момент сотрудник охраны ТЦ вспылил и ударил ее по телефону. Пожилая россиянка требует, чтобы к инциденту подключилась полиция.

Ранее в Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Пожилые россиянки пришли за покупками, но охранник их не пустил, потребовав предъявить обязательный QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни. В ответ они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.