Антиваксеры «захватили власть» в российском ТЦ и пускали в него без QR-кодов

Две жительницы Нижнекамска захватили один из ТЦ и пускали туда посетителей без QR-кодов

Две жительницы Нижнекамска, относящие себя к антиваксерам, захватили один из городских торговых центров и пускали туда посетителей без QR-кодов. Видео публикуют «Казанские ведомости».

На представленных кадрах одна из россиянок кричит, что QR-режим унижает человеческое достоинство и пугает стоящую молча охранницу уголовными статьями. Другая в ответ на вопрос одной из посетительниц заявляет: «Проходите. Мы здесь власть. <...> Не надо ничего показывать».

Пользователи соцсетей позже писали, что это не первая акция антиваксеров в Татарстане. Ранее эти женщины были замечены в ТЦ в Набережных Челнах и Муслюмово.

Ранее в Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Пожилые россиянки пришли за покупками, но охранник их не пустил, потребовав предъявить обязательный QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни. В ответ они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.