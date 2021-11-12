Голикова оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Показатели смертности от COVID-19 в России являются тревожными. Так их оценила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Кроме того, вице-премьер отметила, что медицинские работники в стране болеют с большим напряжением. Общую ситуацию с пандемией коронавируса в России она оценила как сложную.

«Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки», — объяснила Голикова.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России скончались 1 235 пациентов с COVID-19. За все время пандемии число умерших от коронавируса достигло 252 926.