Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Европе

Причина роста заболеваемости COVID-19 в Европе состоит в том, что бушующий дельта-штамм — более заразный и только частично нейтрализуется антителами, которые вырабатываются в ответ на существующие вакцины, даже самые лучшие, объяснил «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Это связано с тем, что вакцины разрабатывали два года назад под уханьский штамм, отметил он, однако подчеркнул, что «справляются они очень хорошо, потому что падает смертность и количество тяжелых случаев, и заболеваем реже, если прививаемся». Изобретать вакцины против нового штамма, по мнению Аграновского, нет необходимости, так как существующие достаточно хорошо справляются с дельтой, а недели на работы в лаборатории и года на клинические испытания у нас нет.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что за последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55 процентов, а Euronews сообщил, что в Германии зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — за 24 часа в стране выявили более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19.