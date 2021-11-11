Найдена новая цель для вакцин от COVID-19

Целью новых вакцин против коронавирусной инфекции должны стать репликативные белки SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, чья статья опубликована в журнале Nature. По их мнению, вакцины, активирующие против них Т-клетки, будут способны бороться не только с COVID-19, но и со всеми видами коронавирусных инфекций.

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Выдвинуть это предположение специалистов из Университетского колледжа Лондона сподвигло изучение ими иммунного ответа у медицинских работников в столице Великобритании во время первой волны пандемии. У некоторых, несмотря на высокий риск заражения, ПЦР-тесты не находили SARS-CoV-2. В то же время у таких людей было определено увеличение содержания в крови Т-клеток. Вероятно, эти люди все же были заражены коронавирусом, но уже имели Т-клетки, специфичные к SARS-CoV-2.

Исследователи предположили, что эти Т-клетки нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, чрезвычайно консервативный участок, необходимый SARS-СoV-2 на самых ранних стадиях цикла размножения. Ученые сравнили Т-клеточный ответ у этой группы с теми медицинскими работниками, у которых был подтвержден COVID-19. Гипотеза исследователей подтвердилась: у незараженных людей Т-клеточный ответ был сильнее и направлялся против репликативных белков.

«Регионы вируса, который распознают эти Т-клетки, чрезвычайно консервативен и среди других членов семейства коронавирусов, в том числе и тех, что вызывают простуду каждый год», — отмечает один из исследователей Лео Свадлинг. По мнению исследователей, их открытие может привести к созданию единой вакцины от коронавирусов.