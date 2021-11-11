В Германии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Euronews: в Германии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, немецкие власти выявили более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в стране за 24 часа. Отмечается, что 235 человек скончались от осложнений заболевания. При этом нагрузка на больницы также существенно возрастает. Так, большинство отделений интенсивной терапии в Германии переполнены и не могут принимать новых больных.

В пресс-службе канцлера Германии Ангелы Меркель призвали региональные органы здравоохранения принять необходимые меры для сдерживания заболеваемости. Представитель политика заявил, что пандемия в стране возобновилась с новой силой.

