Минздрав Германии ответил на вопрос о признании «Спутника V»

В Минздраве ФРГ заявили, что не могут представить механизм признания вакцины «Спутник V»

В министерстве здравоохранения Германии ответили на вопрос о признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявили, что не могут представить механизм признания препарата через повторную иммунизацию вакциной, признанной на территории Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель немецкого Минздрава на брифинге сообщил, что подобный механизм пока не рассматривался.

Ранее в посольстве ФРГ на вопрос о признании вакцины «Спутник V» ответили, что необходимо завершить процедуру эквивалентности российского препарата с вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против дельта-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.