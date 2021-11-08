Австрия разрешила привитым «Спутником V» посещать общественные места

Австрийские власти назвали условие, при котором привитые российской вакциной «Спутник V» смогут посещать места общественного пользования в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Австрии.

Для этого привитым «Спутником V» необходимо поставить одну дозу вакцины, одобренной в Евросоюзе. Также необходимо иметь действительные результаты теста на наличие антител. Выполнение данных условий будет рассмотрено как доказательство низкого эпидемиологического риска, заявили в австрийском ведомстве.

Как отмечает агентство, с 8 ноября в Австрии будет действовать правило 2П: посещать кафе и рестораны, парикмахерские, общественные мероприятия, а также туристические достопримечательности смогут только привитые и переболевшие при предоставлении соответствующих документов.

Ранее стало известно, что Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября.