Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией

Австрия с 9 ноября снимает все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на авиасообщение с Россией, при этом правила въезда в страну останутся неизменными. Это будет сделано в ответ на снятие ограничений полетов с российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Австрии Михаэля Линхарта.

Линхарт заявил, что австрийская сторона приветствует российское предложение и снимает в ответ все ограничения на авиасообщение между двумя странами. В настоящий момент въезд в Австрию возможен по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС или ВОЗ, необходимо пройти карантин длительностью десять дней либо сдать тест на шестой лень после прибытия в страну.

В июле 2021 года Австрия внесла Россию в «красный» список стран по распространю новых вариантов коронавируса и ограничила въезд для россиян. Въехать в страну россияне могли только в определенных случаях: на учебу, лечение или работу. Было необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а также самоизолироваться на 10-дневный карантин.