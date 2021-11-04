В Италии привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат после бустерной дозы

Привитые вакцинами от коронавируса, не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам, в том числе и российским «Спутником V», смогут получить COVID-сертификат Евросоюза (ЕС) после бустерной дозы мРНК-вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, передает агентство ANSA.

Как пояснил Сперанца, бустер нужно будет получить не позже чем через полгода после завершения вакцинации. Согласно циркуляру Минздрава Италии, опубликованному ранее, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna.

Ранее Роберто Сперанца призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. Он добавил, что это не является вопросом политического характера, и руководствоваться в нем следует только мнением научного сообщества.

До этого итальянское правительство обещало рассмотреть возможность включения людей, привитых российской вакциной «Спутник V» в систему Green Pass (COVID-сертификаты Евросоюза).