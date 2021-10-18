В Италии выступили за взаимное международное признание вакцин

Глава AIFA Магрини: взаимное признание вакцин нужно для свободного передвижения по миру

Генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным препаратам (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) Никола Магрини заявил, что взаимное международное признание вакцин необходимо для свободного передвижения по миру. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такой шаг нужен, чтобы обеспечить права граждан тех государств, чьи вакцины до сих пор не признаны Европейским союзом (ЕС). К таким странам относятся Россия и Китай. Глава фармрегулятора Италии выступил за выдачу так называемых Green Pass (сертификаты, позволяющие людям с иммунитетом к COVID-19 и привитым от заболевания въезжать в страны ЕС — прим. «Ленты.ру») гражданам, вакцинированным российским препаратом «Спутник V» и китайским Sinovac.

«Когда пандемия взята под контроль и начались передвижения, необходимо руководствоваться принципом взаимности в вопросах вакцин. Мы ищем решения для обеспечения права на свободу передвижения», — заявил итальянский чиновник. Он отметил, что право на путешествия должны иметь родственники, живущие в разных странах.

По мнению Магрини, международные отношения должны превалировать над вопросами бюрократии. Это означает, что право на въезд в Евросоюз должны иметь граждане стран, где прививают не признанными Брюсселем препаратами.

Ранее итальянский посол в России Джорджо Стараче заявил, что Италия не признает российскую вакцину в обход решения Евросоюза. Однако он обещал, что Рим посодействует положительному решению этого вопроса. Он отметил, что Италия заинтересована, в том чтобы процесс признания «Спутника V» ускорился.