В Австрии раскрыли способ получения COVID-сертификатов привитыми «Спутник V»

Для получения COVID-сертификатов Евросоюза лицам, привитым российским препаратом «Спутник V», необходимо получить бустерную дозу мРНК-вакцины. Об этом заявили в Минздраве Австрии, сообщает ТАСС.

Важным условием является достаточное количество нейтрализующих антител, выработанных после вакцинации российским препаратом. Для этого желающим получить COVID-сертификат необходимо сначала сдать специальный тест. В случае удовлетворительных результатов они смогут обратиться за получением бустерной дозы одной из признанных в Евросоюзе мРНК-вакцин.

Накануне аналогичный способ получения COVID-сертификат людьми, привитыми не признанными в Евросоюзе вакцинами, раскрыл глава Минздрава Италии Роберто Сперанца. По его словам, бустер нужно будет получить не позже чем через полгода после завершения вакцинации. Согласно циркуляру Минздрава Италии, опубликованному ранее, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna.

Ранее в ЕС выразили надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами, в том числе европейского образца. В представительстве напомнили, что фальсификация документов запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.