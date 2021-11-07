В посольстве Германии ответили на вопрос о выдаче виз россиянам

Посольство ФРГ пока не планирует возобновить выдачу всех категорий виз россиянам

У Германии пока нет планов возобновить выдачу всех категорий виз россиянам. Об этом рассказали в посольстве ФРГ в Москве, передает РИА Новости.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили об увеличении с 9 ноября рейсов между Россией и Германией.

«Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России. В настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок», — ответили на сообщение оперштаба в посольстве.

Там напомнили, что с началом зимнего расписания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше. Среди прочего, у авиакомпании есть четыре рейса в неделю из Москвы в Мюнхен.

В дипломатическом представительстве на вопрос о признании в Германии вакцины «Спутник V» ответили, что необходимо завершить процедуру эквивалентности российского препарата с вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

В России заявили о существующем шансе возобновить выдачу виз США в Москве. Такое мнение выразил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.