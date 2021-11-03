Россия попросила США нормализовать выдачу виз россиянам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он заявил об этом на форуме «Диалог Форт-Росс», передает ТАСС.

12 мая посольство США в России начало работать только для американцев

Он напомнил, что сейчас выдача виз россиянам не осуществляется.

В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой Сергей Рябков замглавы МИД России

Рябков назвал сложившуюся ситуацию нетерпимой, призвав американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы «как-то нормализовать оказание консульских услуг». Кроме того, во время форума замминистра выразил мнение, что текущий кризис в российско-американских отношениях может быть опаснее холодной войны.

Также он призвал прекратить дипломатические войны между странами. Так Рябков прокомментировал закрытие Соединенными Штатами консульства России в Сан-Франциско, назвав ситуацию немыслимой. Он напомнил, российским дипломатам дали 24 часа на то, чтобы его покинуть.

Я ненавижу эти дипломатические войны. Я очень симпатизирую американским служащим, которым дали только 24 часа на то, чтобы покинуть Санкт-Петербург, но мы не могли ответить иначе. Мне жаль, но это был не наш выбор. Мы должны это прекратить в какой-то момент Сергей Рябков замглавы МИД России

Разрушение консульских услуг

60 сотрудников российских дипмиссий и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года, с мая 2020, сообщал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, россияне не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. При этом 30 новых сотрудников лишены возможности въехать в США, поскольку им не выдают визы в американском посольстве в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в том, что они ведут дело к разрушению консульских услуг по выдаче виз на территории РФ.

Почему они сокращали именно на этом направлении сотрудников? Был бы вопрос, если бы мы не понимали, к чему все идет. А идет все к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны Мария Захарова представитель МИД России

Захарова сочла ерундой объяснения американской стороны этих действий перераспределением людей с консульского на другие направления. По мнению представителя МИД, других направлений, которые активно бы работали, у Соединенных Штатов нет.

«Бездомные национальности»

Проблемы в работе дипломатических ведомств России и США наблюдаются не первый год. Ситуация обострилась в августе этого года, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствие с новыми требованиями российского правительства. Теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств.

В октябре Государственный департамент США и вовсе причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). В эту категорию Госдеп включает граждан тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В настоящее время россияне могут подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве.

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Ультиматумы от США

В начале октября американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена поставить России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях», посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

В России все же надеются на снятие ограничений и возобновление работы посольств в полном объеме. Так, заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США снять все ограничения во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд 12 октября.

С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет Сергей Рябков замглавы МИД России