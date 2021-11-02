Россия предложила США обнулить взаимные санкции

Посол России в США Антонов: предлагаем обнулить рестрикции на дипломатическое присутствие

Россия предлагает США начать «позитивную программу действий», в частности, обнулив взаимные рестрикции на дипломатическое присутствие. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, цитату приводит РИА Новости.

Предположительно, в дальнейшем могут быть сняты и другие санкции.

Российско-американские отношения ухудшаются с апреля 2021-го на фоне введения новых санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения Вашингтон указывает враждебную активность России в киберсфере и вмешательство в выборы в США.

Постепенно стороны вводили все больше рестрикций. Так, осенью российская сторона обвиняла американскую в невыдаче виз гражданам РФ. Обе стороны сократили численность дипломатического персонала. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.