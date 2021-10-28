«Русских хакеров» обвинили в атаке на крупную американскую организацию

Группировку Grief, причисляемую к «русским хакерам», обвинили в кибератаке на крупную американскую организацию. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные, которые появились на связанном с киберпреступниками сайте.

По информации телеканала, от действий «русских хакеров» пострадала Национальная стрелковая ассоциация США, которая объединяет сторонников права граждан на хранение и ношение оружия. Отмечается, что злоумышленники разместили на своих ресурсах 13 файлов, которые, по их словам, принадлежат организации. Большинство похищенных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета ассоциации.

Если выкуп, запрашиваемый киберпреступниками, не будет выплачен, то хакеры грозятся опубликовать в открытом доступе и другие украденные файлы. Сумма, которую запросили злоумышленники, не приводится.

Эксперты рассказали, что группировка Grief до этого носила название Evil Corp. Этот коллектив американские власти связывают с Россией и против него Министерство финансов США ввело санкции в 2019 году. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что с момента введения санкций группировка Evil Corp могла изменить название, чтобы избежать рестрикций.

В пресс-службе Национальной стрелковой ассоциации отказались прокомментировать предполагаемую кибератаку. При этом представители объединения подчеркнули, что принимают «чрезвычайные меры по защите информации, касающейся ее членов, спонсоров и операций».

Ранее сообщалось, что группировка Turla, часто причисляемая к «русским хакерам», вела слежку за прежним правительством Афганистана. Аналитики из Talos Intelligence, подразделения западного IT-гиганта Cisco, заявили, что на компьютерах чиновников из предыдущего состава афганского правительства было обнаружено шпионское ПО.