Захарова обвинила США в разрушении консульских услуг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в том, что они ведут дело к разрушению консульских услуг по выдаче виз, оказываемых на территории РФ. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «СоловьевLive».

По словам дипломата, сокращение США численности дипломатического состава именно на направлении выдачи виз — «ответственность, прерогатива и право» самого Вашингтона. «Почему они сокращали именно на этом направлении сотрудников? Был бы вопрос, если бы мы не понимали, к чему все идет. А идет все к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны», — заметила Захарова.

Она назвала ерундой объяснения американской стороны этих действий перераспределением людей с консульского на другие направления, из-за чего выдавать россиянам визы якобы не представлялось возможным. «Это же ерунда по одной простой причине: других направлений, которые у них активно бы работали, просто нет», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова обратила внимание на то, что сейчас не заметно активной работы ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлениях работы посольства США. «То, что они убирали людей с консульского направления, с оказания консульских услуг, они это делали специально, и не надо сейчас делать вид, что якобы плохие русские не дают им возможности выдавать визы», — резюмировала дипломат.

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран уже не первый год. Очередное напряжение произошло в августе, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствие с новыми требованиями российского правительства. Теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.

В апреле посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг.