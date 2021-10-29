МИД ответил США на требование выслать 55 российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о требовании Вашингтона, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств покинули США в ближайшие месяцы. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Захарова отметила, что с учетом требований о высылке россиян обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится. Она напомнила, что сейчас в России работают около 130 американцев, а в российском посольстве в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

Ранее в Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в России из-за сокращения дипперсонала. По данным Reuters, в ведомстве опасаются, что работа американского посольства сведется лишь к выполнению технических функций.

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.