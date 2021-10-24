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Госдеп США причислил россиян к «бездомным национальностям»

Госдеп США добавил желающих получить визу россиян в категорию «бездомных национальностей»
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Фото: CALLAGHAN O'HARE / Reuters

Государственный департамент США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Отчет опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Отмечается, что в настоящее время россияне могут подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве. Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

Дипломатические трудности

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран уже не первый год. Очередное напряжение произошло в августе, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. Теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.

После этого Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну. Однако, по словам посла России в США Анатолия Антонова, российская сторона действовала строго в соответствии с правилами страны пребывания. «Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции — ноль», — констатировал он.

5 октября американские сенаторы и вовсе призвали президента США Джо Байдену поставить России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях», посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

Дипломат из черного списка

На фоне очередной волны дипломатической напряженности Москву посетила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которой въезд на территорию России был запрещен с 2019 года. В столице американский дипломат встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Они обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Помимо этого, она провела встречу с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, в ходе которой политики обсудили необходимость согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования.

До этого сообщалось, что Москва поставила условие для выдачи визы Нуланд. В частности, российская сторона потребовала от Вашингтона выдать разрешение на въезд специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может получить визу с 2019 года. Кроме него, американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей «Роскосмоса» и Минобороны.

Конец всех ограничений

13 октября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос о том, как США могут отреагировать на предложение МИД России снять все взаимные ограничения, касающиеся работы загранпредставительств. По его словам, дипломатию стоит оставить таким людям, как Виктория Нуланд. «Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз», — подчеркнул он.

Прайс призвал Россию проявлять «справедливость и гибкость» для достижения договоренностей, а также отметил, что страны договорились о еще одном раунде переговоров. «Мы надеемся, что продолжение диалога позволит найти решение, чтобы наша миссия в Москве смогла продолжить нормальную работу», — заключил американский политик.

Предложение США о снятии всех взаимных ограничений за последние годы высказал за день до этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время его встречи с Нуланд. Он отметил, что «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся», но при этом в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации.

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