Нуланд оценила переговоры с Козаком по Донбассу и Украине

Замгоссекретаря Нуланд: переговоры с Козаком по Донбассу были конструктивными

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд оценила переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрией Козаком по Донбассу и Украине, назвав их конструктивными. Ее заявление приводит в Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе Виктория Нуланд Фото: Rod Lamke/ Globallookpress.com

Нуланд также отметила, что встретилась с помощником президента России Юрием Ушаковым. Она подтвердила приверженность США стабильности и предсказуемости в отношениях с Москвой. По завершении встреч замгоссекретаря отметила, что переговоры были «очень полезными», а переговоры в администрации президента — продуктивными.

Заместитель госсекретаря США прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

Также Нуланд подтвердила заявленную в Женеве позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования. Об этом заявил проводивший с ней переговоры в Москве замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак о встрече с Нуланд

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак также прокомментировал встречу с Нуланд. Он отметил, что речь шла о Донбассе, стороны договорили о продолжении взаимных консультаций по теме Украины и подтвердили, что урегулирование конфликта возможно только на основе минских соглашений, передает РИА Новости.

Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения Дмитрий Козак Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Козак добавил, что Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США о том, что прогресс в вопросе Донбасса возможен только с признанием его особого статуса, в этом позиции Москвы и Вашингтона совпадают, поэтому стороны договорились о переговорах на эту тему.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала встречи заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с партнерами из МИД России конструктивными, однако не раскрыла подробностей.

МИД о визите Нуланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что в ходе визита замгоссекретаря в Россию стороны «инвентаризировали» проблемы в отношениях, чтобы двигаться вперед.

Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет — решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Захарова выразила надежду, что Соединенные Штаты восприняли позицию Москвы об актуальности минских соглашений. Она отметила, что два года назад заявления о выработке новых договоренностей звучали неофициально, теперь же они переросли в официальную позицию Киева.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков поделился впечатлениями от разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Он подчеркнул, что беседа с дипломатом из США получилась «предельно откровенной». В частности, стороны обсудили ситуацию с консульской работой и визами, с присутствием российского дипперсонала в США и американского в России, которая, по его словам, не улучшается. Дипломат отметил, что позиции обеих сторон плохо стыкуются.

