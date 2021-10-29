Российский дипломат рассказал о проблемах с американскими визами

Проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что страну не могут покинуть десятки дипломатов. В качестве примера он привел сотрудника российской дипмиссии в США, у которого скончалась мать, но тот не смог поехать на похороны домой, поскольку в таком случае не получил бы визу снова. С подобной проблемой также сталкиваются члены российских делегаций ООН.

Небензя отметил, что в 2021 году ситуация улучшилась, наблюдается частичный прогресс. Он также выразил благодарность постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд за содействие в решении данного вопроса. В то же время российский дипломат заявил, что обе страны далеки «от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 60 сотрудников российских дипмиссий и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года, с мая 2020. Сложившуюся ситуацию он назвал возмутительной практикой, поскольку люди не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера, еще 30 новых сотрудников лишены возможности въехать в США, поскольку им не выдают визы в американском посольстве в Москве.