Захарова высказалась о прекращении выдачи американских виз россиянам в Москве

США намеренно рушили свою консульскую службу в Москве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова в интервью телеканалу RTVi, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Россия выдает визы американским гражданам «как в аптеке», даже несмотря на преграды со стороны Вашингтона. Как уточнила Захарова, американская сторона в это время намеренно усложнила получение своих виз.

«Намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов, намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда, намеренно закрывали свое генконсульство в России», — высказалась она о прекращении выдачи американских виз россиянам.

Ранее посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг.