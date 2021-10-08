Китайцы оценили ответ Москвы на призыв выслать из США 300 российских дипломатов

Читатели китайского портала «Гуаньча» оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

Большинство комментаторов похвалили реакцию России. «Русские подали отличный пример, как поступать с заявлениями США», — написал один из пользователей.

Некоторые раскритиковали деятельность американских сенаторов. «Американские законодатели не служат американскому народу, а сосредоточены только на зарубежных странах», — заявил пользователь. Другой комментатор отметил, что «здравомыслящие люди не могут быть конгрессменами в США».

Еще один пользователь заявил, что посольства и консульства США — это раковые опухоли в любой стране.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы как из Демократической, так и из Республиканской партий написали открытое письмо президенту США Джо Байдену и потребовали, чтобы он поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

Американские политики и дипломаты неоднократно говорили о несоразмерности дипломатических представительств Москвы и Вашингтона. Как уточнил американский посол в России Джон Салливан, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов. Он призвал Москву уравнять ситуацию и оформить американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляют российским.