Подозреваемые в краже дипломаты США попали на видео

МВД показало видео с подозреваемыми в краже рюкзака у москвича дипломатами США

Главное Управление МВД России по Москве распространило видео, на котором запечатлены подозреваемые в краже рюкзака американские дипломаты. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

На ролике с камер наблюдения видно, как трое молодых молодых людей покидают бар. Также показана финальная точка их маршрута — проходная американской дипмиссии. При этом у одного из них на спине висит пропавшая у москвича вещь.

Ранее владелец похищенного рюкзака предположил, что кража была не спланированным мероприятием. Судя по состоянию подозреваемых, эта версия не лишена смысла — на видео дипломаты еле стоят на ногах из-за, вероятно, сильного опьянения.

По информации МВД, подозреваемые являются административно-техническими сотрудниками посольства США и военнослужащими корпуса морской пехоты. Всем им от 21 до 26 лет. Российские правоохранители направили в американское посольство требование снять со злоумышленников дипломатическую неприкосновенность. Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту с аналогичным требованием. Там подчеркнули, что в случае отказа от снятия иммунитета «указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России».