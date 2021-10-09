МВД раскрыло детали похищения сотрудниками посольства США рюкзака у россиянина

МВД: три сотрудника американского посольства похитили рюкзак у москвича в кафе на Сретенке

Начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин раскрыл детали похищения сотрудниками посольства США рюкзака у россиянина Дмитрия Корнилова в одном из заведений Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, подозреваемыми в преступлении оказались три административно-технических сотрудника американского посольства в столице, которые являются также военнослужащими корпуса морской пехоты. Всем им от 21 до 26 лет. Васенин уточнил, что у следствия есть видео того, как они входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

Как было установлено, кража произошла 18 сентября в кафе на улице Сретенке. Москвич сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Обворованный москвич усомнился в спланированной краже

Сам Дмитрий Корнилов рассказал, что оставил рюкзак с деньгами, техникой и документами под барной стойкой и отлучился «буквально на пять минут». «Прихожу, а рюкзака нет», — поделился он. В это время трое подозреваемых вышли из заведения с его вещами. По его словам, внутри были наличные деньги, компьютерная мышь, спортивная форма и паспорт.

Заметив пропажу, мужчина попросил сотрудников бара показать видео с камер, но администрация бара ему отказала. Тогда он вызвал полицейских, которые оперативно прибыли и начали поиски злоумышленников. При этом, по мнению потерпевшего, похитившие его рюкзак американцы сделали это не умышленно.

Материалы по теме Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран? Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?

На данный момент российские правоохранители направили в американское посольство требование снять со злоумышленников дипломатическую неприкосновенность. Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту с аналогичным требованием. Там подчеркнули, что в случае отказа от снятия иммунитета «указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России».

Дипломатические трудности

О краже стало известно на фоне очередного усложнения дипломатических отношений между Россией и США. 5 октября американские сенаторы написали открытое письмо президенту США Джо Байдену и потребовали, чтобы он поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. «Несоразмерность дипломатического представительства неприемлема», — говорится в письме.

В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях», посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников. «Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — напомнили в МИД.

Незадолго до этого Россия потребовала снять ограничения с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которой запрещен вьезд на территорию РФ. В частности, речь шла о специалисте департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константине Воронцове, а также нескольких российских дипломатах, представителей «Роскосмоса» и Минобороны. Однако уже 9 октября Госдеп и МИД России сообщили, что Нуланд приедет в Москву 11 октября.