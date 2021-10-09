Раскрыто содержимое украденного сотрудниками посольства США в Москве рюкзака

Детский психолог Дмитрий Корнилов, которого обворовали сотрудники посольства США в Москве, рассказал, что в украденном ими рюкзаке был его паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пострадавшего, в его рюкзаке также лежали спортивная форма и компьютерная мышь. Мужчина отметил, что пока находился в одном из заведений столицы, он периодически контролировал свой рюкзак, который лежал под барной стойкой. Однако, когда он ненадолго отлучился, его вещи пропали.

8 октября сообщалось, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. По данным столичной полиции, подозреваемые — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полученные полицией записи с камеры наблюдения показали как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.

Позднее Министерство иностранных дел России направило ноту посольству США с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. «В случае отказа указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в министерстве.

