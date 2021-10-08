Трех сотрудников посольства США заподозрили в краже рюкзака у россиянина

Три сотрудника посольства США подозреваются в краже рюкзака у российского детского психолога в одном из московских баров. Об этом в пятницу, 8 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, 18 сентября три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. Потерпевший сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным столичной полиции, трое подозреваемых являются военнослужащими корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. У следователей имеется запись с камеры наблюдения, на которой видно, как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства. Туда направлена нота с требованием снять с подозреваемых дипломатический статус.

5 августа сообщалось, что студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, пропал: посольство США в России не может получить информацию о его местонахождении.