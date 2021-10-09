Обворованный американскими дипломатами москвич раскрыл подробности происшествия

Москвич, у которого сотрудники американской дипмиссии украли рюкзак, раскрыл подробности происшествия. Об этом РИА Новости рассказали в столичном ГУ МВД.

Пострадавшим оказался детский психолог Дмитрий Корнилов. По его утверждению, он оставил рюкзак с деньгами, техникой и документами под барной стойкой в одном из заведений города и отлучился буквально на пять минут. Именно в это время трое подозреваемых вышли из заведения с его вещью.

Заметив пропажу, пострадавший попросил сотрудников бара показать видео с камер, но администрация бара ему отказала. Тогда мужчина вызвал полицейских, которые оперативно прибыли и начали поиски злоумышленников.

По мнению Корнилова, воры не планировали похищение рюкзака.

8 октября сообщалось, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. По данным столичной полиции, подозреваемые — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полученные полицией записи с камеры наблюдения показали как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.

Позднее Министерство иностранных дел России направило ноту посольству США с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. «В случае отказа указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в министерстве.