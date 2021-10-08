МИД России потребовал снять иммунитет с трех дипломатов США

МИД России: троих американцев из посольства США в Москве подозревают в краже

Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД указали, что вещи были украдены у российского гражданина. «В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в министерстве.

Ранее Министерство внутренних дел России сообщило, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. Как только потерпевший обнаружил пропажу, он сразу обратился в правоохранительные органы.

По данным столичного МВД, подозреваемые — военнослужащими корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полученные полицией записи с камеры наблюдения показали как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.