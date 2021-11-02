В России призвали США прекратить дипломатические войны

Замглавы МИД РФ Рябков: ненавижу эти дипломатические войны с США, мы должны это прекратить

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал прекратить дипломатические войны России и США. Он заявил об этом на форуме «Диалог Форт-Росс», передает РИА Новости.

Также Рябков прокомментировал закрытие Соединенными Штатами консульства России в Сан-Франциско, назвав ситуацию немыслимой. Он напомнил, российским дипломатам дали 24 часа на то, чтобы его покинуть.

«Я ненавижу эти дипломатические войны. Я очень симпатизирую американским служащим, которым дали только 24 часа на то, чтобы покинуть Санкт-Петербург, но мы не могли ответить иначе. Мне жаль, но это был не наш выбор. Мы должны это прекратить в какой-то момент», — сказал Рябков.

Ранее Рябков пригласил дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг. «От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой», — возмутился Рябков, призвав американскую сторону усилить посольство, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве.