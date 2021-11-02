Россия пригласила дипломатов из США для нормализации работы посольства

Россия пригласила дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой», — сказал Рябков.

Он назвал такую ситуацию нетерпимой, призвав американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы «как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве».

В августе США привели состав своих диппредставительств в соответствие с новыми требованиями российского правительства. Теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.