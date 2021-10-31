Посольство США поздравило Украину в Хэллоуин видео о «российской дезинформации»

Посольство США на Украине опубликовало ролик о Хэллоуине про «российскую дезинформацию»

Посольство США в Киеве в Facebook поздравило Украину с Хэллоуином, опубликовав видео одного дня работы дипмиссии с «ужасами» ее работы. На одном из кадров, в частности, сотрудники передают друг другу папку с материалами о «российской дезинформации».

В ролике человек в костюме белоголового орлана, изображенного на гербе Соединенных Штатов, показывает свой рабочий процесс. Он заходит в здание посольства, здоровается с коллегами в костюмах ведьмы и космонавта и приносит документы в кабинет.

Сотрудник в маске Фонаря Джека интересуется, что за документы в папке, на что получает ответ, что это «российская дезинформация». «О, ужас!» — восклицает он.

«Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!» — гласит подпись в конце видео.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с Европейским союзом (ЕС) вопрос создания телеканала, на котором будут рассказывать «о борьбе с Россией» в стране. Он отметил, что что новый телеканал будет «рассказывать о реальности, имеющей место на Украине» и бороться с «российской дезинформацией».