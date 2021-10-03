Зеленский анонсировал создание телеканала о «борьбе с Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с Европейским союзом (ЕС) вопрос создания телеканала, на котором будут рассказывать «о борьбе с Россией» в стране. Об этом в воскресенье, 3 октября, пишет ТАСС.

На каком именно языке будет вещать анонсированный канал — неизвестно.

Зеленский также дал комментарий относительно своих президентских амбиций после окончания его первого срока на посту главы государства. По его словам, он еще не решил, пойдет ли на второй президентский срок.

Ранее стало известно, что украинский лидер на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей добиваться больших успехов в области международного сотрудничества.