Зеленский высказался о своем втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перспективах своего второго срока на посту главы государства. Его слова приводит пресс-служба партии «Слуга народа».

Украинский лидер сообщил, что намерен работать до конца своего нынешнего президентского срока, однако еще не решил, пойдет ли на второй.

Зеленский лишь отметил, что хотел бы быть президентом в тот момент, когда все его предвыборные обещания и предвыборные обещания партии «Слуга народа» будут выполнены. Он уверен, что в программе президента и партии уже больше нет «пунктов, которые невозможно выполнить». Своему же президентству Зеленский пока дает «среднюю» оценку.

10 сентября Зеленский высказался о возможном участии в новых выборах главы государства. По его словам, это решение будет принимать народ Украины, а сам он предпочел бы выполнить все обещания «в один свой срок» и «поехать отдыхать».

В июне 54,5 процента опрошенных украинских граждан выступили против выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), видеть его в качестве кандидата на следующих выборах главы республики хотели бы только 37 процентов респондентов.