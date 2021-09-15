На Украине высказались о мотивации Зеленского идти на второй срок

Депутат Верховной Рады Кузьмин: Зеленский пойдет на второй срок, чтобы не сесть в тюрьму

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на второй срок, чтобы не сесть в тюрьму. Об этом депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин написал в своем Telegram-канале.

Он высказал предположение, что решение украинского лидера оставаться на посту главы государства мотивировано тем, что это позволит ему продлить президентский иммунитет от уголовного преследования за совершенные преступления.

При этом «слезливые рассказы» президента про «родину и ее спасение» политик назвал прикрытием и дымовой завесой, за которой скрывается его страх «оказаться на скамье подсудимых».

Среди преступлений, за которые придется отвечать действующему главе республики, Кузьмин назвал уничтожение оппозиционных СМИ в стране, преследование оппозиционеров, разгром Конституционного суда и незаконные санкции в отношении граждан Украины.

10 сентября Зеленский высказался о возможном участии в новых выборах главы государства. По его словам, это решение будет принимать народ Украины, а сам он предпочел бы выполнить все обещания «в один свой срок» и «поехать отдыхать».