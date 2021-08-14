Россия отвергла обвинения о вмешательстве во внутренние дела США

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал отчет о террористических угрозах, представленный департаментом национальной безопасности США, в котором российские СМИ обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе. Его слова приведены на странице дипмиссии в Facebook.

Он категорически отверг все «измышления» США о якобы попытках России оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах. Он также напомнил, что Россия настроена вести двусторонние отношения с США на профессиональной прагматической и взаимовыгодной основе.

При этом, по словам дипломата, складывается ощущение, что некоторые американские политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем поиском в лице России «врага», которого можно обвинить во всех бедах.

«Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», — отметил посол.

По словам Антонова, никаких доказательств обвинений во вмешательстве России в дела США по-прежнему нет.

«Авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе», — подчеркнул Антонов.

Ранее Департамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США выпустил отчет, в котором говорится, что российские, китайские и иранские СМИ распространяют заведомо ложную информации о коронавирусной инфекции и вакцинах против нее. По словам чиновников, «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия». Однако каких-либо доказательств указанным обвинениям в заявлении не приводится.