Мир
 
Последние новости
США и Великобритания объявили о переброске сил в Афганистан
Подросток открыл стрельбу в американской школе
Названы способы придумать надежный банковский пароль
На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
В Турции предупредили Россию о послании от США
Число психически больных подростков увеличилось во время пандемии
Юрист раскрыл наказание для бросившей младенца в пакете на лавке матери
Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений
Вор обокрал квартиру в Москве почти на семь миллионов рублей 
Новости партнеров

США обвинили российские СМИ в распространении фейков о COVID-19

Департамент США обвинил Россию, Китай и Иран в распространении лжи о COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Go Nakamura / Reuters

Департамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в якобы распространении заведомо ложной информации о коронавирусе и вакцинах против него. Об этом говорится в отчете о текущих угрозах США в террористической сфере, опубликованном на сайте ведомства.

По словам чиновников, «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия».

«Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса», — говорится в документе.

При этом, каких-либо доказательств указанным обвинениям в заявлении не приводится.

Ранее американский телеканал CNN обвинил Россию в попытке «посеять дезинформацию в соцсетях» и наращивании пропаганды в американских средствах массовой информации. По утверждениям телеканала, Россия намерена использовать внутренние разногласия в стране из-за вакцин и масок, чтобы усилить раздор в американском обществе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США рассказали о реальной угрозе 5G
Facebook обвинили в дезинформации о мировой проблеме
В Бразилии потребовали расследовать распространение фейков президентом Болсонару