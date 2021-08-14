США обвинили российские СМИ в распространении фейков о COVID-19

Департамент США обвинил Россию, Китай и Иран в распространении лжи о COVID-19

Департамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в якобы распространении заведомо ложной информации о коронавирусе и вакцинах против него. Об этом говорится в отчете о текущих угрозах США в террористической сфере, опубликованном на сайте ведомства.

По словам чиновников, «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия».

«Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса», — говорится в документе.

При этом, каких-либо доказательств указанным обвинениям в заявлении не приводится.

Ранее американский телеканал CNN обвинил Россию в попытке «посеять дезинформацию в соцсетях» и наращивании пропаганды в американских средствах массовой информации. По утверждениям телеканала, Россия намерена использовать внутренние разногласия в стране из-за вакцин и масок, чтобы усилить раздор в американском обществе.