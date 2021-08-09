В США рассказали о реальной угрозе 5G

Развитие сетей связи пятого поколения (5G) действительно несет в себе риски. Такой вывод содержится в отчете Национального демократического института (NDI) США, посвященном будущему интернета.

Реальной угрозой в документе называют новые возможности, которые стандарт связи 5G открывает перед руководителями государств с авторитарным правлением. В частности, по мнению специалистов, под ударом окажутся демократия как таковая, а также права людей.

«Революционные технологические изменения всегда оказывали влияние на развитие демократических государств. Но даже на примере 4G мы видим, что технологии, являясь драйвером гражданской мобилизации и беспрепятственного распространения информации, одновременно становятся инструментом для дезинформации, слежки, цензуры и эксплуатации антидемократическими силами», — сказано в отчете NDI.

Эксперты контролируемой правительством США организации не упустили случая упомянуть «русских хакеров» и пожаловаться, что их возможности после повсеместного внедрения 5G сильно расширятся. Как отмечают многочисленные аналитики, страны Запада в отчете NDI выставлены защитниками демократии: в их адрес нелестных высказываний в документе не содержится.

Ранее в правительстве России назвали сроки запуска сети нового поколения в городах-миллионниках. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, появления 5G жителям мегаполисов стоит ждать уже через три года. Зампредседателя правительства отметил, что функционировать она будет на отечественном оборудовании.

