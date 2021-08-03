В Бразилии потребовали расследовать распространение фейков президентом Болсонару

Высший избирательный суд Бразилии, который также исполняет функции Центральной избирательной комиссии (ЦИК) потребовал расследовать распространение фейков президентом страны Жаиром Болсонару. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о дезинформации относительно уязвимости существующей системы голосования. «Направляю ссылку на выступление президента республики от 28 июля 2021 года в целях выявления возможных преступных действий, соотносящихся с предметом расследования, известного как "расследование о лживых новостях", которое ведется под надзором Федерального верховного суда», — заявил глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу.

Ходатайство было одобрено единогласно на пленарном заседании 2 августа. В упомянутом выступлении 28 июля Болсонару в эфире государственного телевидения говорил о своих подозрениях в честности президентских выборов 2018 года и фальсификациях в первом туре голосования. Он также продемонстрировал ряд видео, в которых сообщается о предположительной уязвимости действующей системы, с чем категорически не согласна Центральная избирательная комиссия.

Ранее, 22 июля, онлайн-сервис YouTube удалил 15 видеороликов с канала президента Бразилии Жаира Болсонару из-за содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Представители сервиса заявили, что решение об удалении видео основано не на идеологических или политических принципах, а на правилах в отношении контента. В YouTube отметили, что в роликах запрещается транслировать ложные сведения о заболеваниях.

