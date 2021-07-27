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Президент Бразилии пожаловался на своего заместителя и сравнил его с шурином

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался, что его заместитель, вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, мешает работать. Запись интервью, во время которого политик сделал такое заявление, опубликована в его аккаунте в Facebook.

По словам Болсонару, его заместитель делает свое дело и во многом действует независимо, хотя иногда и мешает работать. Несмотря на это, в работе с Моурау не возникает больших проблем.

Кроме того, президент сравнил заместителя с шурином. «Раз уж женился, приходится его терпеть. Его не выставишь», — рассказал Болсонару.

ТАСС напоминает, что в последнее время в отношениях бразильского лидера и вице-президента наблюдается недоверие. Так, с февраля этого года Болсонару не приглашает Моурау на заседания правительства и встречи с министрами.

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