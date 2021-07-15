Стало известно о постоянной икоте президента Бразилии

Госпитализированный 14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару в течение двух недель страдает от хронических приступов икоты, врачи подозревают у него непроходимость кишечника. Главе государства может потребоваться срочная операция, сообщает агентство Reuters.

66-летнему политику, вероятно, придется пройти срочную хирургическую операцию, но, по предварительным данным, серьезной угрозы его жизни нет. Сейчас его держат на аппарате искуственной вентиляции легких в реанимации.

В 2018 году Болсонару чуть не погиб после того, как на него напали с ножом на демонстрации. Не уточняется, связано ли его нынешнее состояние с тем инцидентом: агентство отмечает, что приступы икоты начались после обычной стоматологической операции.

О том, что глава Бразилии госпитализирован, стало известно днем ранее. Его привезли в столичную больницу Вооруженных сил страны, после того, как он почувствовал резкую боль в животе.